Das sind die Aushängeschilder von Gaming

„Ich möchte euch allen für euer Engagement und eure Verdienste danken, ihr habt euch alle in unterschiedlichster Weise eingesetzt und seid die Aushängeschilder von Gaming“, betonte Bürgermeisterin Renate Rakwetz beim Frühlinsempfang, der unter dem Zeichen „einander treffen, einander zuhören und miteinander reden“ stand. Aufgrund der Pandemie fielen die Bürgerehrungen in Gaming bislang aus, dementsprechend lang war die Liste jener, die an diesem Abend vor den Vorhang geholt wurden.

Christa Bauer für die Erstellung der neuen Ortschronik

für die Erstellung der neuen Ortschronik die Lehrlinge Julian Ritzinger, Niklas Gaßner und Pascal Matschegg

das Team „Essen auf Rädern“, allen vorran Rudolf Schneck , der sich zehn Jahre hier engagiert hat sowie die Familien Karl Muckenhuber und Johann Kainz

, der sich zehn Jahre hier engagiert hat sowie die Familien und Maria Wolter und Eva Hametner für ihr soziales Engagement

und für ihr soziales Engagement Thomas Czihak vom Verein Pro Gaming

vom Verein Pro Gaming Angela Czihak für die jährlichen Spenden für soziale Zwecke in der Gemeinde

für die jährlichen Spenden für soziale Zwecke in der Gemeinde Hubert Schuhleitner vom Lionsclub für die weihnachtliche Packerlaktion

vom Lionsclub für die weihnachtliche Packerlaktion Gerhard Pechhacker für seinen unermüdlichen Einsatz bei Bau des Vereinshauses in Lackenhof

für seinen unermüdlichen Einsatz bei Bau des Vereinshauses in Lackenhof Andreas Fallmann und die Mitglieder vom Musikverein für „Musik im Park“ und den „Musikball“

und die Mitglieder vom Musikverein für „Musik im Park“ und den „Musikball“ Peter Müllner für das Goldene Musikleistungsabzeichen 2019

für das Goldene Musikleistungsabzeichen 2019 Mona Leichtfried für 1. Platz bei Prima la musica 2020

für 1. Platz bei Prima la musica 2020 Primarius Dr. Alexander Egger, Blutspendeaktion sowie beruflicher Werdegang

Blutspendeaktion sowie beruflicher Werdegang Franz König , Bergrettung Lackenhof

, Bergrettung Lackenhof Johann Scharner, Höhlenführer Ötscher-Tropfsteinhöhle, Naturfreunde Kienberg-Gaming

Höhlenführer Ötscher-Tropfsteinhöhle, Naturfreunde Kienberg-Gaming Johann Rußwurm , Ortseinsatzleiter NÖ Berg- und Naturwacht

, Ortseinsatzleiter NÖ Berg- und Naturwacht Hannelore Fallmann , Obfrau der Goldhaubengruppe

, Obfrau der Goldhaubengruppe Richard Teufel für sein Engagement bei der Sanierung der Pfarrkirche in Lackenhof

für sein Engagement bei der Sanierung der Pfarrkirche in Lackenhof Schützenverein Gaming: Gertrude Steiner, Martina Pyringer, Viktoria Wurm, Eva Bachinger, Annemarie Pickl , sowie die Schwarzpulverschützen Gottfreid Weidinger und Wilhelm Bachinger

, sowie die Schwarzpulverschützen und Bernhard Pickl, Profisportschütze für Europameister 2019

Die Aushängeschilder von Gaming auf einem Bild vereint. Foto: Claudia Christ, Claudia Christ

