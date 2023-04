Musikalisches Feuerwerk im Scheibbser Proberaum

Vielseitig, mitreißend und einzigartig: So präsentierte sich bereits zum vierten Mal die Veranstaltung „Frühlingserwachen“ im Proberaum Scheibbs. Während die Band Jesters sowie Sängerin Ivery und DJ Cookie Queen die Besucherinnen und Besucher vergangenen Freitag mir Rock, Pop und Funk auf die Tanzfläche lockten, herrschte am Samstagabend eine andere Atmosphäre, denn bei den Künstlern Animal Machine, Lurch und Szene Putzn kamen vor allem Musikliebhaber der Stilrichtungen Stoner Rock, Heavy Rock und Trash Punk auf ihre Kosten. So konnte sich das Organisationsteam, rund um Maximilian Zeller, Stephanie Chirila und David Schrittwieser an beiden Tagen über zahlreiche Partygäste und eine ausgelassene Stimmung freuen.

