Frühlingsfest im neuen Kindergarten Mühling

Daher hatte am Freitag die Landgemeinde zum gemeinsamen Frühlingsfest in den Kindergarten geladen. Viele Eltern kamen und ließen sich von Architekt Stefan Hinterhofer durch den Um- und Neubau führen. Pfarrer Daniel Kostrzycki erneuerte bei dieser Gelegenheit seinen Segen, den er bereits im Dezember durch die Mauern gegeben hatte. Denn wie sagte er damals so passend: "Segen mit Power geht auch durch die Mauer."

