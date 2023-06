„Der einfachste Weg, aber auch ein gerechter?“

„Ich denke, dass diese Thematik aus der allgemeinen Stimmung und der politischen Regulierungswut und einer Individualisierungsscheu aufgepopt ist. Anstatt über breit aufgesetzte Aufklärung an die Bürger heranzutreten und an ihre Eigenverantwortlichkeit zu appellieren, wählt man eine starre Vorgehensweise, die viele Menschen in Unverständnis zurücklassen“, kritisiert Brandstetter.

Dass im Alter Funktionen in unserem Organismus abnehmen, sei aber unbestritten. Allerdings: „Warum ab 70, wenn doch bei bestehenden schweren Grunderkrankungen bereits viel früher eine Reduktion von Körperfunktionen stattfindet?“, fragt Brandstetter und führt weiter an, dass es in der heutigen Zeit so viele topfitte ältere Mitmenschen gebe. „Überprüfungen der Tauglichkeit am Alter festzumachen, erscheint mir als der einfachste Weg. Ob dieser auch ein gerechter Weg ist, sei dahingestellt“, sagt Brandstetter.

Diskussionen und Gespräche gehören aber verstärkt geführt

Er fordert hier generell, dass die ältere Generation in die Diskussion darüber mit ins Boot geholt wird. „Wir müssen über Verantwortung sich und anderen gegenüber sprechen. Welchen Gefahren setzt man sich und andere aus, wenn man körperlich oder auch geistig beeinträchtigt ein Fahrzeug lenkt? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Diese Diskussionen müssen im familiären Umfeld und auch bei der ärztlichen Beratung verstärkt geführt werden“, ist sich Brandstetter bewusst.

Dennoch werde die Ärzteschaft natürlich im Falle einer Gesetzwerdung dieser Thematik notgedrungen involviert sein, aber „wir sollten nicht als verlängerter Arm der Justiz als Ankläger auftreten müssen!“, fordert Brandstetter.