Aus Bezirk Scheibbs gehen zwei Delegierten-Stimmen an Doskozil

Mit großer Spannung blickt man im SPÖ-Lager (aber nicht nur dort) in Richtung Landesparteitag am kommenden Samstag. Nach dem knappen Ergebnis der Mitgliederbefragung und dem daraus resultierenden Rücktritt der Parteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner kommt es zur Stichwahl zwischen Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil und Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler.

Vonseiten des Bezirks Scheibbs gibt es da klare Präferenzen für Doskozil. Auch die beiden am Samstag entsendeten Bezirks-Delegierten haben im Vorfeld schon offen bekundet, dass sie Doskozil wählen werden und entsprechen damit auch dem Wunsch des Bezirksvorsitzenden Andreas Danner. Der Lunzer ist am Samstag privat verhindert, weshalb Wieselburgs Parteiobmann Herbert Hörmann und Kinderfreunde-Obfrau Elvira Leitner (ebenfalls aus Wieselburg) den Bezirk beim Bundesparteitag vertreten werden.

Er hat aber schon zuvor parteiintern darum gebeten, dass die Delegierten des Scheibbser Bezirks den stimmenstärksten Kandidaten der Mitgliederbefragung unterstützen – auch wenn die Wahl persönlich und geheim ist. Und das werden Hörmann und Leitner auch machen, wie beide gegenüber der NÖN betonen. „Es stand für mich schon vor Bekanntwerden des Abstimmungsergebnisses fest, dass ich den Sieger der Mitgliederbefragung unterstützen werde. Das habe ich auch immer so in den Gremien kommuniziert“, erklärt Hörmann. „Ich werde Hans-Peter Doskozil meine Stimme geben. Eigentlich hätte ich Pamela Rendi-Wagner unterstützt, aber nur wenn sie sich von Christian Deutsch als Bundesgeschäftsführer getrennt hätte. Dem war nicht so, daher stand ich auf der Seite von Hans-Peter Doskozil und hoffe jetzt auch, dass er sich durchsetzen wird“, sagt Elvira Leitner.

„Das Ergebnis muss vom jeweils anderen Lager akzeptiert werden.“

Beide hoffen aber auf alle Fälle, dass der unterlegene Kandidat und sein Lager das Ergebnis akzepiert. „Das wird wichtig sein für die Zukunft unserer Partei, auch wenn ich es nicht ganz so verfahren sehe, wie manch Pessimisten bei uns. Aber natürlich stehen da am Samstag auch zwei Grundhaltungen zur Diskussion“, weiß Leitner.

Hörmann erhofft sich ein eindeutiges Votum am Parteitag. „Der Gewinner muss dann ohne Wenn und Aber den Zweitplatzierten ins Boot holen. Beide Kandidaten haben sehr gute Punkte in ihren Programmen , die gemeinsam ein breites Wählerspektrum Mitte Links und Mitte Rechts abdecken können“, ist Hörmann überzeugt und hofft, dass die Sozialdemokratie das Vertrauen der Bevölkerung wieder zurückgewinnen kann. „Das Schlimmste, das Österreich passieren kann, ist Blau-Schwarz mit einem Bundeskanzler Kickl, der unser Land dann nach Vorbild Viktor Orban umbauen will“, sagt Hörmann.

Egal, wer das Rennen macht, jeder ist besser als Nehammer. Andreas Danner, Bezirksparteivorsitzender

Ein ganz knappes Ergebnis erwartet sich auch Bezirksparteiobmann Andreas Danner. „Letztendlich wird es aber gar nicht so wichtig sein, wer das Rennen macht, sondern dass es wieder geeint weitergeht und die Diskussionen endlich zu Ende sind. Da muss jeder Kompromisse eingehen. Denn eines ist auch klar. Egal, wer vorne steht, jeder ist besser als Nehammer. Und das Ziel der SPÖ muss wieder sein, den Bundeskanzler zu stellen“, betont Danner.

Der GVV und die Frauenvorsitzende sind auf Bablers Seite

Dass die Entscheidung vom Bundesparteitag von allen Seiten zu akzeptieren ist, erhoffen sich auch die Bezirksfrauenvorsitzende Barbara Pflügl aus Purgstall sowie GVV-Bezirksvorsitzender Andreas Fallmann aus Gaming. „Diskussionen und Debatten innerhalb der Partei sind natürlich wichtig und richtig, aber Querschüsse aus einzelnen Bundesländern in Richtung Parteiführung dürfen nicht mehr vorkommen“, mahnt Fallmann ein. „Die Menschen müssen das Gefühl haben, dass die Kraft der Sozialdemokratie in unserem Land nicht für parteiinterne Streitereien verschwendet wird, sondern um für alle im Land das Beste zu erreichen“, sagt Fallmann, der genug hat von den internen Streitereien.

Auf ein Ende dieser hofft auch Barbara Pflügl. Ansonsten drohe die Gefahr, weitere Abkehrungen von der SPÖ und von Parteiaustritten. Als Frauenvorsitzende bedauert sie etwas, dass Pamela Rendi-Wagner aus dem Rennen ist. Auch wenn es sie nicht überrascht hat. „Rendi-Wagner ist eine fähige Person, aber keine gelernte Politikerin“, sagt Pflügl, die jetzt persönlich Andreas Babler unterstützt, auch wenn sie eher daran glaubt, dass Hans- Peter Doskozil das Rennen machen wird. Übrigens: Auch Andreas Fallmann hält Andreas Babler für die richtige Person an der Spitze der Bundespartei. „Er hat für das Bundesland gute Lösungen präsentiert und macht in seiner Gemeinde einen richtig guten Job. Er ist daher für mich der richtige Kandidat, um die Partei jetzt wieder zu einen“, sagt Fallmann.

