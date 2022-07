Segeltörn von ProKind & Schauboden-Kids war ein voller Erfolg .

"Unser Segeltörn Segeln für ein Kinderlächeln 2022 war ein voller Erfolg“, jubelt ProKind-Vereinsobmann Erich Reisenbichler. Mit drei Segelbooten und 24 Kindern zwischen 8 und 14 Jahren aus dem Sozialpädagogischen Zentrum Schauboden waren die Vereinsmitglieder von ProKind in Kroatien in See gestochen.