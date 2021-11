Ötscherlifte: SPÖ und FPÖ fordern Sonderlandtag!

Während die FPÖ eine 100-prozentige Übernahme der Ötscherlifte durch das Land fordert, will die Landes-SPÖ zumindest eine Fortführung der Lifte durch das Land im heurigen Winter erreichen. Parallel dazu könnte man in Ruhe die weitere Vorgehensweise und zukünftigen Konzepte erarbeiten, heißt es aus der Landes-SPÖ.

Beide Parteien wollen dazu morgen einen gemeinsamen Antrag auf einen Sonderlandtag einbringen - die Vorbereitungen dafür dürften bereits laufen. Innerhalb von acht Tagen müsste sich der Landtag dann mit dem Thema beschäftigen.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Voll hinter dieser Vorgangsweise steht auch SPÖ-Bezirksparteiobmann Andreas Danner aus Lunz am See. „Das ist die einzig sinnvolle und richtige Vorgangsweise. Die Region so vor den Kopf zu stoßen und damit den gesamten Tourismus im Süden des Bezirkes Scheibbs einen Schlag zu versetzen, kann nicht im Interesse des Landes liegen“, betont Danner gegenüber der NÖN.

Auch der Scheibbser SPÖ-Bezirksparteiobmann Andreas Danner fodert zumindest eine Fortführung der Lifte durch das Land im heurigen Winter. Wolfgang Wutzl

Auch die Arbeiterkammer NÖ fordert die Weiterführung der Ötscherlifte: