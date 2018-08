Seit Freitag dreht sich in Reinsberg wieder alles um den allseits beliebten Burggeist Ritter Rüdiger und seine Freunde. Im dritten Teil schickt Autor und Komponist Toni Knittel einen ganz besonderen neuen Charakter auf die Burg.

Der freche aber liebenswürdige Maxi, der gemeinsam mit Pater Bertl in Reinsberg Zuflucht sucht, wird sofort von allen Burgbewohnern ins Herz geschlossen und erfährt von den Abenteuern der letzten Zeit. Doch die unbeschwerte Vorfreude auf die anstehende Doppelhochzeit hält nicht lange an, denn der große Bruder des bösen Zauberers Nebukator möchte die Macht über Reinsberg und das gesamte römische Reich an sich reißen.

Ob und wie die Bewohner der Burg Reinsberg das verhindern können? Davon sollten sich Familien mit Kindern am besten selbst überzeugen. Aufführungen gibt es noch am 7., 10., 11. und 12. August.