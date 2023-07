Kreativakademien: Die Anmeldungen für neues Schuljahr laufen

Künstlerin Vera Ledoldis-Streicher begleitete auch im vergangenen Schuljahr wieder die Kinder der Malakademie KIDS in Scheibbs und Göstling erfolgreich in ihrem künstlerischen Schaffen und animierte die Kinder auch abseits der Akademie, kreativ zu werden. Hier konnten die Teilnehmenden im Alter von 6 bis 19 Jahren ihrer Kreativität freien Lauf lassen, neue künstlerische Techniken erlernen und kreatives Schaffen in einer Gruppe von Gleichgesinnten erleben. Auf diese Weise entwickeln sich die jungen Talente nicht nur auf der individuellen künstlerischen, sondern auch der persönlichen Ebene weiter.

Auch im Schuljahr 2023/24 werden in Göstling und in Scheibbs wieder Malakademien KIDS angeboten. Die Anmeldung dafür ist bereits möglich unter www.mkmnoe.at/angebote-fuer-kinder-jugendliche/kreativakademie. Anmeldeschluss ist der 29. September.