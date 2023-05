Neuer Bücherschrank für Wieselburger Stadtwald

Aufmerksamen Spaziergängern ist sicher schon aufgefallen, dass ein neuer Bücherschrank den Stadtwald in der Stadionstraße ziert. Die von der Firma A1 zur Verfügung gestellte alte Telefonzelle wurde im Zuge einer "Sonder-WerkStadt" im März von Schülerinnen und Schülern der Computer-Mittelschule Wieselburg umgestaltet. Unterstützt wurden sie dabei von den beiden Grafikdesignern Roman Dachsberger und Tobias Thaler von der Agentur Leerzeichen Multimedia OG. Frei nach dem Motto „Bücherdschungel“ ließen die engagierten Jugendlichen ihrer Kreativität freien Lauf. Herausgekommen ist ein buntes, abwechslungsreiches Design, welches die Blicke der Besucherinnen und Besucher des Stadtwaldes auf sich zieht.

Betreut wird der neue Bücherschrank, wie auch die beiden weiteren beim Eingang zum Schlosspark befindlichen, von der Öffentlichen Bücherei Wieselburg. Die Leiterin Herta Wögerer freut sich mit Gertraud Poglitsch über eine neue ehrenamtliche Mitarbeiterin. Sie kümmert sich speziell um ein geordnetes Erscheinungsbild der Bücherschränke.

„Schon nach wenigen Tagen wurde der neue Bücherschrank sehr gut angenommen. Ich komme beinahe mit dem Ein- und Ausräumen, Umsortieren bzw. Instand halten nicht zurecht“, freut sich Gertraud Poglitsch mit einem Augenzwinkern. Herta Wögerer ergänzt: „Es freut uns natürlich, dass diese Art der unkomplizierten Entlehnung von Büchern und Zeitschriften bei der Bevölkerung derart gut ankommt.“

Auch Bürgermeister Josef Leitner ließ es sich nicht nehmen, das neue „Kunstwerk“ an seinem Platz im Stadtwald zu begutachten. Er bedankte sich dabei bei den Vertreterinnen der Öffentlichen Bücherei für deren Einsatz. Außerdem hatte er für die beiden Damen eine kleine Überraschung bereit: Der nächste Bücherschrank ist nämlich schon in Planung! „Dieser wird im Freibad in Wieselburg aufgestellt werden. Unsere Mitarbeiter im Bauhof arbeiten schon an der Umsetzung.“

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.