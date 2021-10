Fortbildung im Landesklinikum Scheibbs: Die Vorzüge des Stillens

Ein Baby zu bekommen ist ein schönes, aufregendes Ereignis und jeder möchte alles richtig machen. Um die individuelle Begleitung der Wöchnerinnen am Beginn der Stillzeit auf hohem fachlichen Niveau weiterhin bieten zu können, wurde wieder eine Still-Fortbildung angeboten.

„Die Betreuung der Wöchnerinnen und Neugeborenen im Klinikum ist eine abwechslungsreiche, schöne Aufgabe – kann Pflegepersonen aber auch immer wieder vor herausfordernde Situationen stellen. Jedes Mutter-Kind-Paar ist anders und braucht andere Informationen zur Findung ihres eigenen Weges. Laufende Fort- und Weiterbildung ist uns daher sehr wichtig. Wir haben im Team nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgebildete Mitarbeiterinnen und nutzen gerne die Möglichkeit, voneinander zu lernen“, berichtet Stationsleitung DGKP Alexandra Wieseneder.

„Wir fördern das Natürliche in der Geburtshilfe. Den Frauen die Vorzüge des Stillens und vor allem das richtige Handling zu vermitteln, ist eine der Hauptaufgaben auf unserer Station“, erklärt die ausgebildete Still- und Laktationsberaterin Doris Teufel.

Die Still-Fortbildung wurde in Workshops von erfahrenen Still- und Laktationsberaterinnen beziehungsweise den zertifizierten Stillberaterinnen Doris Teufel, Carina Schnetzinger und Romana Wesely durchgeführt. An zwei verschiedenen Terminen konnten alle Pflegepersonen an dieser praxisbezogenen Fortbildung teilnehmen. Dabei wurden nicht nur die theoretischen Inhalte wie richtiges Positionieren des Säuglings beim Stillen, Bonding, Therapie bei Problemen und vieles mehr besprochen, sondern auch die praktische Umsetzung von Anleitung und Unterstützung direkt am Patient innenbett geübt.