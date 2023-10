Wieselburger Erntedanksonntag mit besonderer Segnung

Das Erntedankfest ist immer ein besonderer Anlass zum Feiern in der Pfarre Wieselburg. Heuer freuten sich die Pfarrangehörigen und -verantwortlichen aber nicht nur über die wunderschön von der Volkstanzgruppe Wieselburg gebundene Erntedankkrone und die musikalische Gestaltung durch die Stadtkapelle, sondern sie hatten gleich noch mehrere Gründe zu feiern.

Zum einen dankte Dechant Pfarrer Daniel Kostrzycki Karlheinz Karner für sein außerordentliches Engagement bei baulichen Tätigkeiten zum Wohl der ganzen Pfarrgemeinde und zum anderen Johann Reisenbichler für seine langjährige Tätigkeit in der Seniorenpastoral der Pfarre.

Generalsanierung des Grabmals der Familie Fürnberg

Höhepunkt des Erntedanksonntags, dem auch die beiden Bürgermeister Josef Leitner und Karl Gerstl sowie Landtagsabgeordneter Anton Erber beiwohnten, war dann aber die feierliche Einsegnung des generalsanierten Grabmals des Karl Joseph Weber von Fürnberg. Das links neben dem Haupteingang der Pfarrkirche gelegene Grabmal war schon stark von den Witterungseinflüssen gezeichnet. Als 2020 die Renovierungsarbeiten an den Eingangstüren und dem gotischen Portal an der Nordwand der Pfarrkirche stattgefunden haben, wurde die Pfarrgemeinde auf den dringenden Sanierungsbedarf aufmerksam gemacht. Schließlich fanden sich mit der Stadt- und Landgemeinde sowie der Familie Haas Sponsoren, die die mehr als 5.000 Euro teure Generalsanierung finanzierten.

Die Familiengeschichte der Fürnbergs geht ins 18. Jahrhundert zurück. 1738 waren Schloss und Herrschaft von Weinzierl in den Besitz der Familie Fürnberg gekommen. Johann Carl Weber von Fürnberg (Doktor der Medizin und Philosophie, herzoglicher Leibarzt, in den Ritterstand erhoben und ab 1733 niederösterreichischer Regimentsrat in Sanitätssachen) erwarb den Besitz neben zahlreichen anderen Herrschaften in der Region.

Unter seinem Sohn, Karl Joseph, kam es zu den Kontakten mit Joseph Haydn. Haydn gab dessen Kindern Musikunterricht und spielte ab 1757 während seiner Sommeraufenthalte auf Schloss Weinzierl.

1767 erbte schließlich Josef Edler von Fürnberg das Schloss und die Herrschaft. Früh schon Oberstleutnant, stieg er nach dem Ausscheiden aus dem Militärdienst in den Holzhandel ein. Riesige Mengen Holz aus dem Waldviertel wurden zur Donau geschwemmt und nach Wien geliefert. Er ließ Schloss Luberegg erbauen, in dem er sich während der Schwemmarbeiten regelmäßig aufhielt. Er erwarb die Glashütte Gutenbrunn und landete schließlich seinen größten Erfolg als privater Postunternehmer. So erschloss er das südliche Waldviertel mit Straßen für seine Postfahrzeuge und erwarb die Poststationen Melk und Purkersdorf.

Schließlich verkaufte Josef Edler von Fürnberg seine Besitzungen an Kaiser Franz II.