Göstlinger Pfingstfest mit Pokalturnier

Mit Livemusik der Pagger Buam und dem traditionellen Bieranstich durch Raiba-Prokurist und Hauptsponsor Mario Krenn sowie Ski-Ass Christoph Krenn wurde das Göstlinger Pfingstfest am Freitagabend von Obmann Gerhard Herb eröffnet. Mit dabei beim Bieranstich waren auch Vizebürgermeister Stefan Mandl, Gerhard Teufl vom Getränkehandel Dollfuss, Gerald Huber von der Brau Union, Christl Lengauer-Käfer vom Spar-Markt, Maria Maierhofer von der Zirbenstube sowie Festzelt-Leiter Thomas Nadegger, Fußball-Funktionär Anton Wachsenegger und Gemeinderat Siegfried Wickl.

Am Samstag und Sonntag wurde gefeiert – Musik Steiraseitn, Trachtenmusikkapelle Göstling mit Conférencier Wutzl Pold und der Band Xdream – und Fußball gespielt. Unter der Organisation von Thomas Füsselberger und Christoph Ruspekhofer kämpften an beiden Tagen fünf Teams mit Hin- und Rückspiel um den Turniersieg. Den holte sich schließlich die Mannschaft aus Ober St. Veit, die heuer bereits zum 30. Mal beim Turnier teilnahm, vor der Ybbstaler Jugend, dem FC Internationale (Spieler aus Bayern und der Steiermark), dem FC Göstling und dem FC Elite aus Tirol. Die Titel des Torschützenkönigs und des besten Torhüters gingen nach Ober St. Veit an Patrick Eberle (elf Tore) und Melvin Blank. Zum besten Spieler des Turniers wurde Simon Thurner vom FC Elite gewählt. Bürgermeister Fritz Fahrnberger überreichte die Pokale.

