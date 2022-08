Flutlichtanlagen: Umstieg im Bezirk Scheibbs noch nicht geplant

Besonders in wirtschaftlichen Krisenzeiten ist es von Vorteil, Energie zu sparen. Dabei stellen sich Beleuchtungen als große „Stromfresser“ dar. Für Gemeinden gibt es nicht allzu viele Möglichkeiten dagegen vorzugehen, denn beleuchtete Straßen beispielsweise werden bei Nacht gebraucht. Hier bietet sich der Umstieg auf die stromsparende Alternative der LED-Beleuchtung an.

Ganz vorne mit dabei ist die Gemeinde Randegg, wo im Herbst 2015 die Umstellung auf eine LED-Beleuchtung abgeschlossen wurde. Seither konnte der Stromverbrauch um 60 Prozent reduziert werden. Vorzeigebeispiel ist ebenfalls die Gemeinde Wolfpassing, die in den beiden Jahren 2012 und 2013 den Umstieg im Straßenbereich schaffte. Bei den öffentlichen Gebäuden wird schrittweise umgerüstet. Vollständig mit LED-Lichtpunkten ausgestattet ist Puchenstuben, wo seit drei Jahren die gesamte Straßenbeleuchtung auf LED-Licht umgestellt wurde.

Umstieg läuft Schritt für Schritt

In puncto Straßenbeleuchtung ist Scheibbs ein historischer Ort, denn die Bezirkshauptstadt galt zur Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie als einer der ersten Orte mit elektrischer Straßenbeleuchtung. Heutzutage funktioniert die Straßenbeleuchtung zu 90 Prozent mit LED-Licht. Dadurch sank der Stromverbrauch um rund 50 Prozent. Ebenfalls eine positive Bilanz kann Gresten vorweisen. Vor der Pandemie wurden ungefähr 85 Prozent der öffentlichen Beleuchtung auf die stromsparende Alternative umgerüstet. Bisher konnte man etwa die Hälfte an Kilowattstunden einsparen.

Die 85-Prozent-Marke knackt auch Wieselburg-Land. Dafür wurde ein Investitionsvolumen von 660.000 Euro verwendet. 70 Prozent umgerüstet hat bereits Göstling.

In Gresten-Land gibt es 120 Lichtpunkte, wovon 30 Neuinstallationen in LED erstrahlen. Mitten in der Umstellung ist auch Lunz am See. Bei den neu angeschafften Lampen ist eine nochmalige Leistungsreduktion in den späteren Nachtstunden möglich.

Gaming setzt seit Jahren auf die energieeffizientere Alternative. Von insgesamt 663 Straßenbeleuchtungslichtpunkten wurden ungefähr 25 Prozent auf LED-Licht umgerüstet. Auf die „Zug um Zug“-Taktik schwört sich Reinsberg ein. Im Kulturdorf erfolgt zwar kein kompletter Austausch auf LED, allerdings werden neue Straßenzüge mit energiesparenden Leuchtmittel ausgestattet und die übrigen Lichtquellen werden sukzessive umgestellt.