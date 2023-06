Fußgänger-Übergang Neuer Zebrastreifen in Purgstall: Sicherheit für Bahn-Fahrgäste

Lesezeit: 2 Min Karin Katona

Christian Müller (Grüne Purgstall), Sophia, Vincent, Sepp Fuchs (SPÖ), Paulina, Manuel Brunner (FPÖ), Jonathan und Bürgermeister Harald Riemer auf dem neuen Gehweg. Foto: Karin Katona, Karin Katona

E in neuer Zebrastreifen sorgt an einer unübersichtlichen Stelle am Bahnhof für mehr Sicherheit für Bahn-Fahrgäste.