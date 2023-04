Obmannwechsel nach über zwei Jahrzehnten

139 Gastgeber aus dem gesamten Mostviertel sind seit 2011 unter dem Dachbegriff Gästering Mostviertel zusammengeschlossen. Zwei Drittel davon sind Urlaub am Bauernhof-Betriebe, ein Drittel Privatzimmervermieter. Im Jahr 2022 zählten diese in Summe rund 188.000 Nächtigungen, was einem Plus von knapp 36.000 Nächtigungen entsprach. Dabei spielen auch hier die Qualitätskriterien eine immer wichtigere Rolle. Umso mehr freut sich Projektleiterin Eva Stern vom Mostviertel Tourismus, dass im Vorjahr sieben neue Mitgliedsbetriebe mit Blumen (Urlaub am Bauernhof) beziehungsweise Sonnen (Privatzimmervermieter) ausgezeichnet wurden. Auch für heuer haben sich 41 Mitgliedsbetriebe für die Nach- oder Neukategorisierung angemeldet.

„Das Mostviertel hat österreichweit die drittmeisten Urlaub-am-Bauernhof- und Privatzimmervermieter aller Destinationen“, lobt Mostviertel Tourismus Geschäftsführer Andreas Purt. „Wir sind nicht da, um den Gästen eine heile Welt, sondern eine ehrliche Welt zu präsentieren. Beim Urlaub am Bauernhof oder der Privatzimmervermietung geht es auch darum, ein Lebensgefühl zu vermitteln. Und das machen unsere Betriebe großartig“, gratuliert auch Katrin Teufel, Geschäftsführerin des NÖ Landesverbandes für Urlaub am Bauernhof und Privatzimmervermietung.

„War eine sehr schöne Zeit“

Stolz zeigt sich der scheidende Gästering Mostviertel-Obmann Josef Distelberger in seiner Rückblende auf die Entwicklung im Gästering. Immerhin hat er über 25-jährige Funktionärsarbeit hinter sich. Denn 2002 hatte er den Vorsitz im Gästering Ötscherland von Fritz Eßletzbichler übernommen. Als sich 2011 die Gästeringe Eisenstraße-Ötscherland, Moststraße, St. Pölten-Voralpen, Pielachtal und Melker-Alpenvorland zusammenschlossen, wurde Josef Distelberger wieder zum Obmann gewählt.

Bei der jüngsten Generalversammlung in der Gastwirtschaft Neubruck in Scheibbs stellt der Purgstaller, der auch zu Hause schon seinen Betrieb (Wildpark Hochrieß) an seine Söhne Matthias und Philipp übergeben hat, nun sein Amt zur Verfügung. „Es war eine sehr schöne Zeit. Ich habe viele liebe, nette, unternehmerische, zukunftsoffene und vor allem lustige Menschen kennengelernt und übergebe jetzt den Gästering Mostviertel mit gutem Gewissen als jenen Gästering im Land mit den meisten Mitgliedsbetrieben, den meisten Nächtigungen und den meisten online buchbaren Betrieben“, bilanziert Distelberger. Als Dank für seine Leistungen wählten ihn die Mitglieder einstimmig zum Ehrenobmann.

Anita Schlögl freut sich auf ihre neue Herausforderung

Nachdem auch seine bisherige Stellvertreterin Veronika Haberfellner aus Lackenhof ihr Amt zur Verfügung gestellt hat, steht nun ein völlig neues, rein weibliches Führungstrio an der Spitze des Gästerings. Neue Obfrau ist die 47-jährige Anita Schlögl, die in Allhartsberg das Landhaus Aigner als Urlaub am Bauernhof-Betrieb führt.

„Meine Familie vermietet schon seit über 70 Jahren Gästezimmer, wir waren von Beginn an dabei, als sich vor 33 Jahren die Marke Urlaub am Bauernhof gegründet hat. Ich habe vor 14 Jahren dann den Betrieb übernommen, bin seit damals auch im Vorstand des Gästeringes und freue mich auf dieses neue Amt, auch wenn die Fußstapfen meines Vorgängers groß sind“, erklärt die gelernte Koch- und Kellnerin Anita Schlögl, die sich – wie sie selbst sagt – keinen schöneren Beruf ausmalen kann als ihr Vermieter-Dasein.

Als neue Stellvertreterinnen stehen ihr Sabine Moser vom Zwergerlhof in der Loich im Pielachtal und Angelika Mayr von Lunzferien in Lunz am See zur Seite. Einen größeren Wechsel gab es auch im Fachbeirat, wo es gleich neun neue Gesichter gibt.

