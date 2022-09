Nächster Halt für Michael Gallistl: Battles

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Hunderte Scheinwerfer waren vergangenen Freitag auf Michael Gallistl gerichtet, denn der Sänger eröffnete die achte Folge von „The Voice of Germany“. Kaum 30 Sekunden später drehte sich der Stuhl von Peter Maffay. Damit steht fest: Der Gaminger sang sich in die nächste Runde der Castingshow und gehört somit zu den 72 talentiertesten Musikern der Staffel.

„Als sich Peter Maffay schon bei den tiefen Tönen am Anfang umgedreht hat, dachte ich nur „Jetzt schon?“ und hab mich riesig gefreut, dass es so gut läuft“, erinnert sich der Musiker an seinen gelungenen Auftritt zurück. Trotz seines großen Erfolges ist Michael Gallistl nicht ganz zufrieden: „Ich hätte es besser machen können. Man muss aber auch die Aufregung, die ganzen Kameras und das Millionenpublikum berücksichtigen.“

„Peter ist ein super Coach und hat uns total hilfreiche Tipps gegeben.“

Eben diese gesammelten Erfahrungen machten das Lampenfieber bei seinem zweiten großen TV-Auftritt geringer: „Bei den Blinds war alles noch ganz neu. Die Battles sind zwar intensiver und schwieriger, weil man einen direkten Konkurrenten hat, aber man kann mit der Aufregung besser umgehen.“ Dankbar ist er dabei auch für die Hilfe des Profi-Musikers Peter Maffay: „Peter ist ein super Coach und hat uns total hilfreiche Tipps gegeben.“

Während der Vorbereitungen in Berlin erlebte der Gaminger auch außerhalb des Studios unvergessliche Momente: „Wir haben gemeinsam in Parks und auf der Straße gesungen. Es sind tolle Freundschaften mit anderen Kandidaten daraus entstanden. Konkurrenzkampf gab es keinen.“

