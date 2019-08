Der Zusammenstoß eines 64-jährigen Motorradfahrers mit einem 55-jährigen Lenker hatte sich bereits am Freitagnachmittag im Zuge eines Wendemanövers des Älteren ereignet. Die Männer waren Exekutivangaben zufolge Mitglieder einer vierköpfigen Gruppe von Bikern gewesen.

Der 64-Jährige wurde in das Landesklinikum Amstetten, sein jüngerer Begleiter per Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.