Dorferneuerung soll frischen Wind nach Gaming bringen

Zahlreiche interessierte Gemeindebürger wurden durch die Auftaktveranstaltung der Landesaktion NÖ Dorferneuerung vergangenen Mittwoch ins Haus der Begegnung gelockt. „Ich freue mich sehr, dass so eine bunt gemischte Gruppe hier ist. Wir sind über jede Idee und neue kreative Zugänge dankbar“, begrüßte Bürgermeisterin Renate Rakwetz die anwesenden Einwohner der Gemeinde.

In der vierjährigen aktiven Phase der Dorferneuerung werden in den Katastralgemeinden Altenreith, Brettl, Gaming, Kienberg, Mitterau und Polzberg anhand eines Leitbildes Projekte entwickelt und umgesetzt, die das Leben in der Gemeinde verbessern sollen.

Bereits abgeschlossene Projekte des Vereins, wie die gelungene Restaurierung der Friedhofskapelle oder die Renovierung der Kreuzweg-Stationen am Kalvarienberg, lassen optimistisch auf die Umsetzung von neuen Projekten blicken.

Erste Wünsche und Ideen aus Perspektive der Bewohner für zukünftige Schritte lieferte die Bürgerbefragung, deren Ergebnisse bei der Veranstaltung von Prozessbegleiterin Christina Fuchs (NÖ.Regional) präsentiert wurden.

Interessante Ergebnisse der Bürgerbefragung

Die 135 vollständig ausgefüllten Fragebögen erlauben einen breit gefächerten Einblick in die Stärken und Schwächen der Gemeinde: Insgesamt fühlen sich 80 Prozent aller Einwohner wohl in ihrer Heimatgemeinde. Auf dieses erfreuliche Ergebnis folgten allerdings schlechtere, aber vorhersehbare Bewertungen der Aussagen „Gaming ist eine Gemeinde mit Zukunft“ und „Gaming hat viele Angebote“.

Während derzeitige Angebote wie Wanderwege, Bildungseinrichtungen, Nahversorgung, das Freibad und eine saubere Umwelt gelobt wurden, gibt es aus Sicht der Einwohner Verbesserungsbedarf bei den Themen öffentlicher Verkehr, ärztliche Versorgung, Arbeitsplatzangebote, Gastronomie, Kleinkinderbetreuung, Verkehrssicherheit, Angebote für Jugendliche, Internetverbindung und Ausbau von Gehsteigen sowie Radwegen.

Diese Inputs seitens der Einwohner machen einige Schwerpunkte deutlich, die in zukünftigen Projekten bearbeitet werden sollen. „Wir haben im Gemeinderat bereits einstimmig dafür gestimmt, die Geschwindigkeit im Ort zu reduzieren und fixe Radaranlagen aufzustellen. Dieser Antrag wurde aber leider nicht genehmigt“, verdeutlicht Rakwetz die Maßnahmen bezüglich der Verkehrsberuhigung. Auch den Ausbau der Radwege bis nach Gresten hält sie für wichtig, doch diesem Projekt stehen noch Verträge mit den Grundeigentümern im Weg.

Weitere Schritte im Zuge der Dorferneuerung erfolgen am 17. Oktober um 17 Uhr. In Workshops zur Ideenvertiefung wird erneut auf Bürgerbeteiligung in Form von Projektgruppen gesetzt.

