„Wir haben die letzten fünf Jahre nicht geschlafen“, strahlte Gebietsbäuerin Helga Leichtfried, als sie bei der Generalversammlung über die Aktivitäten der Bäuerinnen aus dem Gebiet Gaming erzählte. Vor fünf Jahren übernahm sie die Aufgabe der Gebietsbäuerin von Christine Wieser. Beweisen durfte sich die Grestnerin gleich bei der Organisation vom „Tag der Bäuerinnen“, der jährlich stattfindet. Gemeinsame Ausflüge, Tagungen und Vorstandssitzungen standen in ihrer ersten Periode am Programm.

Nun gab es wieder Neuwahlen. Und die brachten ein ganz deutliches Ergebnis: Von den 42 wahlberechtigten Bäuerinnen – allesamt Gemeindebäuerinnen, Stellvertreterinnen und Ortsbäuerinnen – entfielen alle 42 Stimmen auf Helga Leichtfried, die erneut zur Gebietsbäuerin gewählt wurde. Ihre bisherige Stellvertreterin Maria Eßletzbichler verabschiedete sich aus dem Vorstand. An ihre Stelle rückt die Göstlingerin Julia Heigl, die in ihrer Heimatgemeinde bereits drei Perioden als Ortsbäuerin gemeistert hat. Die Dreifach-Mama betreibt auf ihrem Milchvieh- und Forstbetrieb auch Urlaub am Bauernhof und ist seit 15 Jahren Mitglied bei den Bäuerinnen. Warum sie die Aufgabe als Gemeindebäuerin-Stellvertreterin angenommen hat? „Weil man einfach gerne für die Bäuerinnen arbeitet“, betont sie.

Landwirtschaftskammer-Obmann Anton Krenn verkündete die weiteren (einstimmigen) Ergebnisse: Die bisherige Kassierin Veronika Wieser und Schriftführerin Christiane Wagenhofer tauschen die Rollen. Zu den Rechnungsprüferinnen wurden Bettina Lengauer und Erika Helmel gewählt. Zur Pressereferentin bestimmt wurde Anita Heigl.