Die Amphibien wandern wieder

Auf dieser Reise müssen sie gefährliche Straßen überqueren und drohen, überfahren zu werden. Der Naturschutzbund NÖ und sein breites Netzwerk an freiwilligen Helfern wollen das verhindern. Im Rahmen des Projekts kümmern sich mehr als 330 Freiwillige um niederösterreichweit 150 gefährliche Wanderstrecken, darunter auch in Gaming und Göstling. An Strecken, an denen es nicht möglich ist, Zäune aufzustellen, werden die Tiere direkt auf der Straße eingesammelt.

Die Amphibien sind während der ca. sechswöchigen Wanderperiode hauptsächlich abends und in der Nacht unterwegs. In dieser Zeit appelliert der Naturschutzbund NÖ an alle Autofahrer, entlang von Amphibienstrecken vorsichtig zu fahren.

