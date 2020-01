Im Julius Raab-Saal im WIFI NÖ in St. Pölten wurde der erste niederösterreichische Handelspreis „Emporion“ in vier Kategorien vergeben. Ausgezeichnet wurden dabei die innovativsten, niederösterreichischen Handelsunternehmen. Freude herrschte auch beim Team rund um Angela Czihak von „Kauf z’ Haus“ in Gaming, denn das regionale Einkaufszentrum holte sich in der Kategorie „Stationäre Handelsbetriebe 0 bis 10 Mitarbeiter“ den ersten Platz.

In der Kategorie „Kleine Orte“ wurde Gresten zum zweitbeliebtesten Einkaufsort in Niederösterreich gewählt.