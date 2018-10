Seit einigen Monaten bietet Michaela Rußwurm am Gaminger Vorderberg Spiel, Bewegung und Erlebnis mit und auf dem Pferd für Kinder ab drei Jahren an.

Kinderlachen am Pferderücken .

Auf spielerische Weise die ersten Erfahrungen mit Ponys und Pferden zu machen, das möchte Michaela Rußwurm ihren Schülern ermöglichen. Die 20-Jährige ist ausgebildete FEBS-Trainerin. Seit einigen Monaten bietet sie Kindern ab drei Jahren auf dem Hof ihrer Eltern am Gaminger Vorderberg die Möglichkeit, spielerisch und ohne Druck reiten zu lernen. Die begeisterte Pferdeliebhaberin ist durch ihre Mutter auf die Idee gekommen.

„Ich hatte als Achtjährige meine erste Reitstunde, aber das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Danach hab ich es mit Voltigieren versucht. Aber auch hier gab es mir zu strenge Regeln und Vorgaben“, erzählt sie. Vor ein paar Monaten hat dann ihre Mutter das Kursangebot entdeckt. „Dann habe ich nicht mehr lange überlegt und im Juli die Ausbildung nach Dell‘mour absolviert“, sagt sie. Mit ihrem 24 Jahre alten Pferd „Luici“ und dem Pony „Pinoccio“ hat sie nun auch die passenden Helfer für ihr Vorhaben gefunden.

Rund zehn Kinder kommen regelmäßig auf den Hof in Wiesergraben, um den Pferden ganz nahe zu sein. Beim Putzen und Striegeln der Tiere wird auch für die Kleinsten der Kontakt zu den bislang unbekannten Tieren ein Kinderspiel.

„Ich habe festgegestellt, dass meinem Kind das Reiten besonders guttut“, erzählt Regina Traunfellner-Kugler, Mutter des dreijährigen Damian. Beim gemeinsamen Spaziergang werden neben dem Reitvergnügen auch wichtige motorischen Grundkompetenzen für das Reitenlernen erworben. Spielerische Elemente mit und auf dem Pferd sorgen bei den Kindern für zusätzlichen Reitspaß.

Rußwurm hat mit dieser Form des Reitunterrichtes auch für sich die passende Form entdeckt. „Ich will diesen Weg weitergehen und habe nun auch den GRIPS-Kurs für größere Kinder absolviert“, erzählt die gelernte Bautechnikerin.

Reitpädagogik

FEBS nach Dell‘mour

Im Spiel entdecken Kinder die Welt des Pferdes und üben in der Gruppe soziale Kompetenzen. Auch ältere Kinder können mit FEBS® die ersten Erfahrungen mit Pferden machen. Die Kindergruppe erlebt die Natur und bekommt auch Einblick in die Abläufe eines Bauernhofes oder Pferdebetriebes. Am Boden und auf dem Pony sammeln Kinder vielfältige Bewegungserfahrungen; ohne Leistungsdruck werden, quasi nebenbei, motorische Grundkompetenzen für ein gesundes Reitenlernen erworben.

GRIPS nach Dell‘mour

In der ganzheitlichen Reitpädagogik wird, durch die Kenntnisse der Bewegungslehre und entwicklungsbedingter Besonderheiten, dem physiologisch gesunden, anatomisch richtigen Reiten besondere Beachtung geschenkt. Es geht nicht in erster Linie um leistungsorientiertes Sportreiten, sondern um eine Änderung gängiger Unterrichtspraktiken im Reitsport, die neue Perspektiven eröffnet und die Bedürfnisse der Reitschüler und Pferde beachtet.