Bei strahlendem Sonnenschein traten die Feuerwehr-Wettkampftrupps aller drei Bezirksabschnitte am Samstag bei den erstmals gemeinsam durchgeführten Abschnittsfeuerwehrbewerben in Gaming an. Mit diesem Wettbewerb bereitetetn sich die Feuerwehren bereits intensiv auf die bevorstehenden Landesbewerbe Ende Juni in Garsten vor.

Im Großen Erlauftal gingen drei der vier Klassensiege einmal mehr an die FF Hub-Lehen. Auf sich stolz waren die Wettkämpfer der FF Feichsen 1, die in der Kategorie Bronze mit Alterspunkten die Hub-Lehener diesmal hinter sich ließen. Im Kleinen Erlauftal gingen die Siege an Reinsberg, Perwarth und Pyhrafeld. Im Abschnitt Ötscher-Hochkar hatten die Göstlinger die Nase vorne.

Die Siegerehrung nahmen Bezirkskommandant Franz Spendlhofer sowie die Abschnittskommandanten Peter Holzknecht, Roland Hudl und Richard Eßletzbichler gemeinsam mit den Abgeordneten Renate Gruber und Anton Erber sowie Vize-Bezirkschefin Monika Kladnik vor.

Ergebnisse