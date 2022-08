Wer hat das beste Schnitzel im Land?

Werbung

Kein Gericht ist in Österreich bei Einheimischen und Touristen so beliebt, wie das Wiener Schnitzel. Die Zutaten für das simple Gericht sind eindeutig, doch das perfekte Schnitzel ist nach wie vor echte Handwerkskunst. Wer diese am besten beherrscht, steht in wenigen Tagen fest, denn das Wein- und Gourmetmagazin Falstaff ist wieder einmal auf der Suche nach den beliebtesten Schnitzellokalen in allen Bundesländern.

Mittels Zuschauervoting werden die Top 10 Betriebe in jedem Bundesland ermittelt. Am 5. September stehen dann die Gewinner fest. Noch bleibt also Zeit, um einmal täglich unter https://www.falstaff.at/nd/ voting-die-beliebtesten-wiener-schnitzel-lokale-2022/ für den Favoriten abzustimmen.

Große Überraschung bei den Nominierten

Auf die Votingliste für Niederösterreich hat es erneut das „Gasthaus zum Schützenwirt“ in der Langau geschafft. Im letzten Jahr landete der Gasthof mit 15,2 Prozent der Stimmen auf dem hervorragenden zweiten Platz, was für Chef Walter Pöllinger völlig unerwartet kam. Ebenso überrascht war der Gastronom von der diesjährigen Nominierung. „Eine bessere Platzierung als im Vorjahr geht fast gar nicht mehr. Ich lasse mich einfach überraschen“, zeigt sich Walter Pöllinger erfreut. Bereits die verdiente Silbermedaille im Jahr 2021 lockte noch mehr hungrige Gäste zum Schützenwirt, die das leckere Schnitzel probieren wollten. Man darf gespannt sein, ob es heuer für den Spitzenplatz reicht.

Bei der Wahl zum beliebtesten Schnitzellokal bekommt Walter Pöllinger Konkurrenz vom Zellerhof in Lunz. Foto: Holzgruber

Konkurrenz bekommt der Schützenwirt durch das „Landhotel Restaurant Zellerhof“. Zum ersten Mal wurde auch der Lunzer Familienbetrieb zur Wahl des beliebtesten Schnitzellokals nominiert. Für Helmut Daurer kommt die Teilnahme ebenso überraschend: „Wir freuen uns natürlich sehr über die Nominierung. Dabei zu sein, ist schon eine große Ehre, wir sind mit jeder Platzierung zufrieden.“

Das Nationalgericht Österreichs bietet das Gasthaus in einigen Varianten an. Neben dem klassischen Wiener Schnitzel stehen auch Putenschnitzel sowie verschiedene Cordon- bleu-Arten auf der Speisekarte. „Gute Qualität beim Fleisch und die richtigen Kniffe bei der Zubereitung“ machen das Gericht zu etwas Besonderem, wie Helmut Daurer verdeutlicht.

Auch bei Walter Pöllinger werden die Gäste mit einer großen Vielfalt verwöhnt. Das Angebot reicht von Schweins- und Putenschnitzel über Kalbsschnitzel und Cordon bleu bis zu saisonalem Hirschschnitzel. Was das Gericht in seinem Betrieb auszeichnet, erklärt Walter Pöllinger: „Es wird immer frisch zubereitet, in frischem Schweineschmalz gebraten und ist nicht vorpaniert.“

Es bleibt also spannend, wer das Rennen zum beliebtesten Schnitzellokal macht.

