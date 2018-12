Mit 1,3 Promille im Blut war heuer im Sommer eine 26-Jährige aus der Region Scheibbs mit ihrem drei Monate alten Baby mit dem Auto unterwegs. In Gaming verursachte sie einen Crash, das Kind erlitt dabei einen Bruch des Oberschenkels. In einem Prozess am Landesgericht in St. Pölten muss sich die Alkolenkerin nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Zu dem Vorwurf ist die Angeklagte im Prozess geständig. „Ja, ich habe Alkohol getrunken, ich kann mir aber den hohen Promillewert nicht erklären“, ist die 26-Jährige vorm Strafrichter geständig. Und sagt: „Drei Achterl Weißwein und zwei Alm-Weiß habe ich getrunken und den ganzen Tag nichts gegessen.“

Und zum Unfallhergang: „Die Straße war schmal und kurvenreich, ich bin langsam gefahren. Plötzlich ist ein Reh über die Straße gehüpft. Ich wollte ausweichen, habe das Auto verrissen und bin über eine Böschung hinuntergerutscht.“

Der Richter spricht die bislang Unbescholtene schuldig und verurteilt sie zu fünf Monaten Bewährungsstrafe sowie 480 Euro Geldstrafe. „Lassen Sie beim Autofahren die Finger vom Alkohol, Sie gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch andere“, mahnt der Richter.