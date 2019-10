Modernste Technik in historischen Gemäuern – nach zehn Monaten Bauzeit wurde am vergangenen Montagabend die neue Brauerei in der Kartau- se Gaming, das Kartausen Bräu, offiziell eröffnet.

Das Team rund um die beiden Geschäftsführerinnen Birgit Rigler und Cornelia Daurer sowie Braumeister Harald Tiefenbacher bedankten sich im Rahmen der Feier bei den Gästen für die gute Zusammenarbeit während der Bauphase. Auf 500 Quadratmeter entstand in bislang ungenutzten Räumen der Kartause eine der modernsten Brauanlagen der Region.

Nach der Segnung der neuen Räume durch Pfarrer Franz Trondl und Pater Nicholas Polichnowski wurden die Gäste zur Besichtigung ein- geladen. Bei Bier und Schmankerl klang der Abend aus.