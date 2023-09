Gaming Pkw und Wohnmobil kollidierten: Bis zu 70 Liter Diesel ausgetreten

Foto: DOKU NÖ/Lenger

A us ungeklärter Ursache kollidierte am heutigen Nachmittag ein Pkw mit einem Wohnmobil. Durch die Wucht des Zusammenpralles wurde auch ein Tank beschädigt, wovon in Folge rund 60 bis 70 Liter Diesel austraten.