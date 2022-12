Preis für BIGS-Schülerin Theresa Hahn

Der Kunstwettbewerb „WeihnARTlich Weihnachtspost Wettbewerb“ der Bildungsdirektion für Niederösterreich wurde heuer zum 30. Mal durchgeführt. Über 1.120 Schüler waren beteiligt daran. Nun stehen die Ergebnisse fest: 21 Preisträger erhielten aus den Händen von Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Karl Fritthum eine Urkunde und Preise. Unter den Preisträgern ist Theresa Hahn aus Waidhofen.

Die Schülerin der Caritas Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe in Gaming erhielt den Spezialpreis für ihre Zeichnung einer Schneekugel zum Thema „100 Jahre Niederösterreich“. Als besondere Wertschätzung gibt es eine digitale Vernissage mit den preisgekrönten Werken auf der Homepage der Bildungsdirektion NÖ. „Weihnachten ist eine besondere Zeit. Weihnachtsgrüße signalisieren, dass man an den Menschen, an den die Grüße adressiert sind, ganz besonders denkt“, so die Bildungslandesrätin.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.