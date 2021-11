Winter-Wunderland von Familie Hofegger: „Kann gar nicht genug funkeln“

Vollbild

FB

Ein echter Hingucker in der Weihnachtszeit ist das Haus der Familie Hofegger in der Pockau. Mithilfe von zahlreichen Lichterketten, funkelnden Schaustücken und selbst gebastelten Figuren in Lebensgröße entsteht hier ein wahres Winter-Wunderland. Auch dieses Jahr freuen sich Sandra und Roswitha Hofegger wieder auf zahlreiche Besucher und präsentieren dabei sogar völlig neue Dekorationen. Die Vorbereitungen auf die Weihnachtssaison laufen im Garten von Sandra und Roswitha Hofegger bereits auf Hochtouren. Eva Wippel ist beim Dekorieren mit Leidenschaft dabei, viel Arbeit steckt jedoch auch hinter dem aufwendigen Schmücken. Die Gartenhütte der Familie Wippel aus der Ortschaft Haag in Wieselburg ist jedes Jahr in der Advents- und Weihnachtszeit hell erleuchtet und geschmückt.

1 /4