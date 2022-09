Herrenhaus: Neuer Pächter in Göstling gesucht!

Werbung Schule & Beruf Messe Anzeige Ein Wochenende für deine Zukunft!

Mit Saisonende im Mendlingtal Ende Oktober läuft für den Pächter der Jausenstation Herrenhauses in Hof der Pachtvertrag aus.

„Das Personal werde ich zum Teil in den neuen Gastronomiebetrieb mit sieben Gästezimmern mitnehmen.“

Seit 2006 hat hier Markus Schrefel mit seinem Team die Gäste nach der Wanderung auf dem Erlebnisweg bewirtet. Die Entscheidung, den Vertrag nicht zu verlängern, fiel für den Gastronomen schon vor einem Jahr. Er wird sich künftig seinem neuen Projekt, dem Kögerlwirt am Beginn des Steinbachtales in Göstling, widmen. „Das Personal werde ich zum Teil in den neuen Gastronomiebetrieb mit sieben Gästezimmern mitnehmen. Die Eröffnung ist im Dezember geplant“, meint Schrefel. Für den Gastronomiebetrieb im Mendlingtal sucht die Gemeinde nun ab kommendem Mai einen neuen Betreiber.

Von 1. Mai bis 31. Oktober ist das beliebte Ausflugsziel geöffnet, das jährlich im Schnitt 30.000 bis 35.000 Besucher zählt. Die Öffnungszeiten der Gastronomie sind diesen Zeiten anzupassen und demnach täglich zumindest von 9 Uhr bis 18 Uhr anzusetzen. Der Gastronomiebetrieb befindet sich im Erdgeschoss des Herrenhauses und umfasst eine Gaststube, unterteilt in drei Räume mit rund 90 Sitzplätzen und einen Gastgarten mit 200 Sitzplätzen, Küche mit Neben- und Lagerräumen. Die WC Anlage ist vom Gastbetrieb zu betreuen und dient auch den Besuchern des Mendlingtales. Grundausstattung/Inventar ist vorhanden, eine Ablöse ist zu vereinbaren.

Bewerbung mit der Beilage eines Betriebskonzeptes können Interessenten noch bis spätestens 25. September im Gemeindeamt Göstling abgeben.

Infos auch unter 07484/5020 – 14.

