Allwetterbad Wanne Scheibbs: Der Sprung in die Selbstständigkeit

Jessica Stiglegger hat trotz ihrer Jugend schon einige Gastroerfahrung. Denn nach ihrer Kellnerin-Lehre beim Irish Pub in Purgstall war sie in diversen Gastronomiebetrieben beschäftigt und auch auf Saison. Seit März unterstützte sie Robert Kroiß im Buffet des Allwetterbades Wanne Scheibbs. Mit 1. Dezember übernahm sie das Gastrolokal, nachdem sich Robert Kroiß und die Stadtgemeinde als Buffetbesitzer einvernehmlich entschieden hatten, getrennte Wege zu gehen. Den entsprechenden Pachtvertrag hat der Gemeinderat der Stadtgemeinde am Dienstag der Vorwoche einstimmig beschlossen. Der Pachtzins bleibt mit 720 Euro monatlich unverändert. Neu ist die Kündigungsmöglichkeit, die nun nicht mehr jährlich, sondern mit jedem Kalendervierteljahr festgelegt ist.

„Es ist für mich der erste Sprung in die Selbstständigkeit. Dieser Schritt hat mich schon immer gereizt. Ich freue mich jetzt auf die neue Herausforderung“, sagt Stiglegger, die das Lokal mit Georg Hudl als Angestellten sowie einer Aushilfskraft führt. Stiglegger, die selbst auch in der Küche stehen wird, setzt dabei auf eine „Standardkarte“ sowie auf eine wechselnde Wochenkarte.

