Scheibbser Wirtin: „Die Wirte müssen jetzt flexibler sein“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Sonntagabend auf dem Purgstaller Mostlandhof: Mit den letzten Sonnenstrahlen auf der Terrasse verabschieden sich die letzten Gäste, das Restaurant schließt. „Der Sonntagabend gehört, für uns so wie auch für unser Personal, der Familie. Dahinter stehen wir, und unsere Gäste verstehen das“, sagt Wirtin Elisabeth Selner.

„Man darf von den Leuten nicht nur Flexibilität verlangen, sondern muss auch selber flexibel sein.“

Wirtin Elisabeth Selner

Arbeitnehmer-freundliche Arbeitszeiten, betont Selner, seien eine wichtige Voraussetzung, um gutes Personal zu halten: „Man darf von den Leuten nicht nur Flexibilität verlangen, sondern muss auch selber flexibel sein. Sprich: Gut genug planen, damit jemand auch einmal spontan freinehmen kann.“ Denn: „Wer zufrieden ist, wechselt nicht so schnell den Arbeitsplatz. Personalmangel ist für uns kein großes Thema. Wir haben ein junges, sehr engagiertes Team.“

In der Gastronomie müsse man sich aber auf einen häufigen Wechsel einstellen. „Natürlich hätten wir unsere Leute gern längerfristig, aber wir akzeptieren, dass wir für viele nur eine Durchgangsstation sind. Wir gehen im Guten auseinander und haben keine schlechte Nachrede. Denn auch die Mundpropaganda macht viel aus, wenn man Personal finden will“, sagt Selner. Der Mostlandhof blickt laut Wirtin Elisabeth Selner auf einen hervorragenden Sommer zurück: „Restaurant, Veranstaltungen, Hotel – alles ist bestens gelaufen. Besser hätten wir es uns nicht wünschen können.“

„Uns fehlt das Personal in der Küche und im Service“

„Normal läuft bei uns jetzt nichts mehr“, meint Renate Kummer vom „Gasthaus zum Grünen Baum“ in Gresten. Die Wirtin kämpft mit eklatanten Personalproblemen. „Uns fehlt das Personal überall, im Service, in der Küche und auch bei den Putzkräften“, meint sie und überlegt, die Öffnungszeiten zu reduzieren. „Das könnte auch den Sonntag treffen.“ Warum derzeit keine Mitarbeiter zu finden sind, kann sie nicht sagen, aber eines weiß sie gewiss: „Es hat sich seit Corona auch der Umgang der Gäste mit dem Personal geändert. Manche sind da wirklich sehr unverschämt. Wir müssen uns da einiges gefallen lassen.“

Zum Personaldilemma kommen auch noch die erhöhten Kosten durch die steigenden Energie- und Rohstoffpreise, „Die werden wir ab September an unsere Gäste weitergeben müssen“, sagt die Wirtin. Insgesamt sieben Jahre versorgten die Geschwister Ingrid Jungwirth und Norbert Huber in Anna’s Café in Gaming ihre Gäste mit Speisen, Kaffee und Wein. Nach zwei Jahren harter Arbeit während der Corona-Pandemie verabschiedete sich Ingrid Jungwirth im November letzten Jahres in den Ruhestand. Seine Tore hat das beliebte Frühstückslokal und Kaffeehaus deshalb vorübergehend geschlossen.

„Die Zeit ist aktuell auch äußerst schlecht“

„Ein Nachfolger sollte sich bald finden, denn nach Ostern beginnt die Hauptsaison“, meinte die Inhaberin im letzten NÖN-Gespräch Mitte April. Obwohl dieser Plan nicht aufging, bleibt die Gastronomin optimistisch: „Wir suchen so lange weiter, bis sich jemand findet, der das Café in unserem Sinn weiterführen will.“ In den vergangenen Monaten hat sich bei der Suche nach einem Nachfolger zwar einiges getan, doch in trockenen Tüchern ist noch nichts. „Wir hatten bereits einige Interessenten für unser Café, aber es hat bisher leider nicht gepasst“, fasst Ingrid Jungwirth die Entwicklungen zusammen. „Viele Bewerber haben schlichtweg zu wenig Geld, um so ein Projekt weiterzuführen“, ergänzt Norbert Huber.

„Die Zeit ist aktuell auch äußerst schlecht“, meint der Inhaber angesichts der Teuerungen. „Mir rennt aber nichts davon. Wenn sich ein vielversprechender Interessent meldet, jederzeit gerne.“

Die Sonne hat sich mittlerweile für den Tag von der Terrasse des Mostlandhofs verabschiedet, die Tische werden abgeräumt. Wirtin Elisabeth Selner geht voll Zuversicht in den Herbst: „Laut Reservierungen werden auch die kommenden Monate super.“

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.