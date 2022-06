Kulinarische Fortbildung der Eisenstraße-Wirte

Bildeten sich in Schladming zum Thema vegane und vegetarische Speisen weiter: die Eisenstraße-Wirte Patrick und Annemarie Daurer (Landhotel Zellerhof, Lunz am See), Renate Kummer und Christa Lechner (Gasthaus Kummer, Gresten), Sabrina und Markus Stadler (Landgasthaus Stadler, Reinsberg), Alexander Grabner (Gasthof Zum Goldenen Hirschen, Ybbsitz) und Martin Teufl (Gasthof Teufl, Purgstall, von links) mit „biochi“-Chef Johann Ebner (3. von links).

Foto: www.eisenstrasse.info