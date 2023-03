Erste Einblicke ins Lunzer Refugium

Nach etwas mehr als zwei Jahren steht der baldigen Eröffnung des Boutique-Hotels am Kirchenplatz nichts mehr im Wege. Rund 500 Lunzerinnen und Lunzer nutzten die Gelegenheit, sich bereits am vergangenen Donnerstag ein Bild vom fast fertig renovierten Haus zu machen. „Wir starten im April mit einem Softopening, die offizielle Eröffnungsfeier findet am 14. Mai statt“, erklärt Joachim Mayr, der Architekt, Baumeister und Besitzer des historischen Hauses. Gemeinsam mit seinem Partner Heinz Glatzl hat der gebürtige Lunzer hier mit viel Herzblut und Liebe alle Visionen eines Lieblingsplatzes umgesetzt.

Bei der geglückten Renovierung und Umgestaltung zum 48 Betten-Hotel in gehobener Vier-Sterne-Qualität wurde besonderer Wert auf die Erhaltung des historischen Gebäudes aus dem 17. Jahrhundert gelegt. „Wir wollten den alten Stil des Hauses langfristig und zeitlos gestalten“, meint Mayr zur aufwendigen Sanierung, die sogar das Fundament betraf: „Das Haus war voll mit Flussschotter, der erstmals herausgebaggert werden musste. Für ein tragbares Fundament musste dann wieder der Beton fünf Meter hoch aufgetragen werden.“

Entstanden ist ein durch und durch neues Ambiente, dass den Charme des Gebäudes widerspiegelt. Modern und gemütlich eingerichtete 23 Zimmer, teils mit eigener Sauna und mit einzigartigen Ausblick auf Lunz und den Scheiblingstein warten auf die Gäste. Ein Schwimmbecken und ein Gartenhaus für Yoga, Bewegung und Massagen sorgt ebenfalls dafür, dass die Gäste hier die Seele baumeln lassen können.

Als Gastgeber haben sich Mayr und Glatzl zwei Gastro-Profis ins Haus geholt. Stefanie und Christian Metzger werden die Gäste hier ab April verwöhnen. Das sympathische Paar, er in der Küche und sie im Service, hat zuletzt ein Lokal in Wien betrieben. Gekocht wird ausschließlich mit regionalen Produkten. „Wir freuen uns so sehr auf unsere neue Aufgabe und darauf, dass wir unsere Gäste im Refugium in gewohnter Herzlichkeit in unserem neuen Zuhause Willkommen heißen zu dürfen“, meint Stefanie Metzger.

Der Lunzer Bürgermeister Josef Schachner betonte bei seinem Rundgang beim Tag der offenen Tür in Richtung Joachim Mayr: „Durch das Refugium wird unser Ortskern eine wahre Augenweide. Dieses Projekt bringt unsere Gemeinde ganz nach vorne, denn so ein Hotel gibt es im ganzen Mostviertel nicht.“

