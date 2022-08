Schwierige Situation für Wirt in Scheibbs

Werbung Kabarett Anzeige Kabarettist Christof Spörk am 1. September in Lunz/See erleben

Seit 20 Jahren betreibt Heinrich Franz Eisbacher das Gasthaus „Zum schwarzen Elefanten“. Gerüchte über eine Schließung machen nun die Runde. „Wir sperren nicht zu, zumindest jetzt nicht. Was in Zukunft passieren wird, kann ich nicht sagen“, dementiert der Wirt.

Wie alle in der Branche kämpft der 52-jährige Meisterkoch mit Personalproblemen. „Es ist eine schwierige Situation für uns. Corona und die Veränderungen in der Gastro spüren wir deutlich. Wenn du jeden Monat deine Pacht bezahlen musst, kann das schon zur Herausforderung werden“, erklärt er. Deshalb bietet er nun auch vermehrt Catering an.

Im Stich gelassen fühlt er sich auch vom Eigentümer des renovierungsbedürftigen Hauses, der Alpenland NÖ. „Wir haben schon oft diesbezüglich darauf hingewiesen, aber geschehen ist bislang nichts.“

Dass er keine Unterstützung von der Alpenland NÖ erhält, möchte Bereichsleiterin Elfriede Mörtl so nicht stehen lassen. Erst in der Vorwoche hätte es mit dem Wirten bezüglich Starkstromanschluss und Lüftung Gespräche gegeben.

„Wir suchen den gemeinschaftlichen Weg und wollen Herrn Eisbacher natürlich unterstützen. Es ist ein historisches Haus und der Zeitfaktor spielt uns da nicht gerade in die Hände. Aber wir hoffen sehr, dass er Durchhaltevermögen beweist“, meint Mörtl.

