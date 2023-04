Wieselburger Thomas Kollmer wird 289. bei der Pizza-WM in Italien

Bei der „Campionato Mondiale della Pizza“, die heuer zum 30. Mal stattfand, gab es zwölf Kategorien. Über 900 Pizzabäcker aus der ganzen Welt zeigten von 18. bis 20. April in verschiedenen Kategorien ihr Können. Thomas Kollmer trat vergangenen Donnerstag in der Kategorie „Klassische Pizza“ an und entschied sich für einen klassischen Pizzateig, den er mit einem gebeizten Saibling, etwas Räucherforelle und Algen aus dem Mittelmeer belegte. „Ich bin wirklich sehr zufrieden. Mit dem 289. Platz bin ich im vorderen Drittel gelandet. Wie ich im österreichischen Teilnehmerfeld platziert bin, weiß ich leider noch nicht“, sagte Kollmer.

Nächstes Jahr wieder dabei

„Ich stehe auf Wettkampfstimmung. Man geht hinein und ist in einer ganz anderen Welt. Es ist aber kein verbissener Wettkampf. Man hilft sich gegenseitig. Das gibt es in der sturen Gastronomie meistens nicht“, sagte Kollmer, der als Küchenchef im Arcotel Nike Linz tätig ist. Begleitet und unterstützt wurde er von seiner Mutter Michaela, die den Platz säuberte, während ihr Sohn die Pizza vor der Jury präsentierte. Direkt nach der Siegerehrung ging es für die beiden zurück nach Österreich. Nächstes Jahr will Kollmer wieder bei der Pizza-Weltmeisterschaft in Italien dabei sein. Der Gastronom hat auch schon andere Wettkämpfe ins Auge gefasst, wie die Gulasch-Meisterschaft in Ungarn.

