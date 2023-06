Randegg: Großer Umbau für einen neuen Pächter

Der Unternehmer Josef Welser kaufte im Sommer des Vorjahrs das Areal von Regina und Herbert Riegler. „Ich möchte es als Pension und Gasthaus mit einem neuen Pächter im herkömmlichen Sinn weiterführen“, so sein Plan. Doch mit einem Pächter hat es bislang noch nicht geklappt. „Es gab zwar ein paar Interessenten, aber daraus wurde leider nichts“, meint er. Und so plant der Geschäftsmann jetzt zunächst einen groß angelegten Umbau des Hauses.

Ab kommendem Herbst werden die vier Wohnungen in moderne Ferienappartements umgebaut und auch die 26 Gästezimmer werden adaptiert. Außerem werden im Gastrobereich die Küche und die Böden ausgetauscht und am Gebäude wird ein neues Dach mit PV-Anlage installiert. „Ich möchte das Haus so herrichten, dass einem neuen Pächter nichts mehr im Weg steht, und er nach dem Umbau im Frühling 2024 gleich loslegen kann“, meint Welser. Als zusätzliche Attraktion lässt er bereits jetzt oberhalb der Liegenschaft ein Wildgehege errichten.