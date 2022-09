Abtauchen in die Welt des Mittelalters in Purgstall .

Durch seine Darsteller und begeisterten Besucher ist das „Gaudium zur Purg“ in der Mittelalter-Szene bestens bekannt. Auch am vergangenen Wochenende tummelten sich neben den Einheimischen in der mittelalterlichen Zeitkapsel im zauberhaften Schlosspark viele Gäste von auswärts.