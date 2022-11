Gault&Millau Hueber holt erste Haube in den Bezirk Scheibbs

Lesezeit: 2 Min Claudia Christ

Jungwirt Stefan Hueber führt nun das erste Haubenlokal im Bezirk. Foto: Julius Hirtzberger/NÖ Wirtshauskultur

15 von 20 Gault-Millau Punkten erkochte Stefan Hueber in St. Georgen an der Leys. Somit führt der Wirt in Bründl das erste Haubenlokal im Bezirk Scheibbs.