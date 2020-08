Es gab viel zu tun auf der Geburtenstation des Landesklinikums Scheibbs, vor allem in der Woche vom Montag, 27. Juli, bis Samstag, 1. August. Die Abteilung freute sich ebenso wie die glücklichen Mütter über insgesamt 21 neue kleine Erdenbürger, nämlich elf Mädchen und zehn Knaben.

Ganz besondere Freude herrschte beim Team des Landesklinikums aber bei der Ankunft des kleinen Emil am 28. Juli, um 12.29 Uhr. Er ist das erste Kind von Mitarbeiterin Nina Pfeiffer und ihres Gatten Paul. Emil kam mit einem Gewicht von 2.745 Gramm und einer Größe von 49 Zentimetern auf die Welt und war in diesem Jahr das 305. Baby im Landesklinikum Scheibbs.

Landesklinikum Scheibbs Babyglück Nummer 2: Stationsleiterin Alexandra Wieseneder, Sabine Gruber (Hebamme), die stolzen Eltern Eva Übermasser und Roland Füller mit der kleinen Sophia sowie Claudia Pressl (stellvertretende leitende Hebamme).

Bald darauf gab es nochmals Grund zur Freude über die Geburt von Sophia, Tochter von Oberärztin und Mitarbeiterin Eva Übermasser und ihrem Partner Roland Füller. Sophia erblickte am 30. Juli, um 00.59 Uhr mit einem Gewicht von 3.480 Gramm und einer Größe von 53 Zentimeter das Licht der Welt und war damit bereits das 311. Baby in diesem Jahr. „Jede Geburt ist ein besonderes, einzigartiges Erlebnis, auch für uns Hebammen“, meint Elfriede König, leitende Hebamme im Landesklinikum Scheibbs. „Geht es dabei dann auch noch um das Baby einer Mitarbeiterin, ist die ganze Abteilung in freudiger Erwartung.“

Das gesamte Team der Geburtenstation freut sich sehr über die vielen Geburten und sieht darin ein Zeichen des großen Vertrauens in das Team, das mit sehr viel Erfahrung, Empathie und vor allem viel Engagement jede Geburt begleitet.