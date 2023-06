LK Scheibbs: Alter Brauch in neuer Optik

Wer kennt sie nicht, die hellblau oder rosafarbene Glückwunschkarte mit dem Neugeborenenfoto, die unmittelbar nach der Geburt befüllt mit Name, Uhrzeit, Größe und Geburtsgewicht, im Kreißzimmer mit Unterschrift der Hebamme und des Arztes als Erinnerung ausgehändigt wird.

Diese Glückwunschkarte hat nun im LK Scheibbs ein neues Layout bekommen. Das engagierte Hebammenteam hat das Design in Kooperation mit der NÖ Lebenshilfe erneuert. Als Grundfarbe für die Karte wurde ein Elfenbeinton gewählt, die Schrift ist in einem zarten Braunton gedruckt. Die neue Karte wird einheitlich sowohl für Mädchen als auch Burschen verwendet. Der Ötscher, der im Landesklinikum Scheibbs durch seine Ötscherblick-Zimmer gut zu sehen ist, soll an den Geburtsort im Klinikum erinnern. Weiters wurden durch liebevolle Handarbeit der Klientinnen und Klienten der NÖ Lebenshilfe, kleine Fußerl aus dem Deckblatt der Karte gestanzt, die nun ein besonderes Relief ergeben.

„Mit der Neugestaltung der Geburtskarte wollten wir unbedingt einen regionalen Bezug herstellen. Einerseits mit dem Haus-Berg, dem Ötscher, am Deckblatt und andererseits, dass der Auftrag in der Region vergeben wurde. Deswegen haben wir die NÖ Lebenshilfe mit der Kartenerstellung beauftragt und bedanken uns für die sehr gute Zusammenarbeit. Wir sind sehr stolz auf unsere neue, hochwertige, elegante Glückwunschkarte“, berichtet die leitende Hebamme Elfriede König.

Passend zur neuen Glückwunschkarte wurde auch das Kärtchen fürs Babybett angepasst und ergibt nun ein schönes Erinnerungspaket an den Aufenthalt im Landesklinikum Scheibbs.