Scheibbser „Stadtschreiber“ Franz Gloser feierte 80er

Das Wort „Stadtschreiber“ passt tatsächlich zu ihm, hat er doch Jahrzehnte seine „Feder“ der Stadtgemeinde Scheibbs, respektive Kulturamt und Volkschschule, geliehen. Mit Otto Amon bildete er Jahrzehnte ein erfolgreiches VHS-Duo. Zehn Jahre davon – von 1980 bis 1990 – war er im Buchverlag des NÖ Pressehauses als Werbetrommler tätig und konnte Christine Nöstlinger sowie Bestsellerautor Dietmar Grieser für den Verlag „angeln“. Umgekehrt wurden später Autoren wie Felix Mitterer, Michael Köhlmeier, HC. Artmann oder auch der damalige Burgtheaterdirektor Claus Peymann nach Scheibbs eingeladen.

Zu Beginn seines nebenberuflichen Reporterlebens bei der NÖN, damals war er 17, hätte es ganz schön schief gehen könnnen, weil sein erster Artikel überhaupt dem verwahrlosten Bahnhof-Vorplatz gegolten hatte, worüber sich viele Scheibbser zu Recht aufgeregt hatten. Zum Glück hielt das Redaktionsgeheimnis.

Und was war seine „Sternstunde“ bei seiner jahrelangen Tätigkeit beim Erlaftalboten unter Chefredaktion Karl Fehringer? Als er mit ETB-Herausgeber Gerhard Radinger zu einem Interview nach Gösing zu Bundeskanzler Kreisky fuhr. Er, 32 Jahre, Kreisky 64.

Vor nunmehr 20 Jahren ging Gloser in Pension, geehrt mit dem Kulturpreis sowie dem „Silbernen Ehrenring“. „Ja, der Gemeindedienst ist der vielseitigste, was man sich von einem Amt nur denken kann“, erinnerte sich Gloser. Sein Beweis: An einem Samstagvormittag musste er auf das Horn eines Stiers ein Pfandzeichen einbrennen und am Abend durfte er einer Sängerin nach ihrem Konzert Blumen überreichen.

Dass sein Buch „Scheibbs erzählt“ – großartig illustriert von Josef Reisinger – zum meistverkauften Titel in den Scheibbser Buchhandlungen wurde, soll nicht unerwähnt bleiben. Der ehemalige Scheibbser Stadtschreiber hat schon wieder ein Buchprojetkt in Arbeit. Mehr dazu, schon bald in der NÖN.

