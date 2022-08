Kunst im Scheibbser Klinikum

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Seit einem Jahr ziert das weltweit größte Porzellangefäß die Eingangshalle des Landesklinikum Scheibbs. Im Zuge der Geburtstagsfeier des Klinikums feierte man auch die offizielle Eröffnung dieses Kunstobjektes, zu der Klaudia Watzinger auch zahlreiche Ehrengäste mit Abgeordneten Anton Erber und Bürgermeister Franz Aginer an der Spitze begrüßen konnte.

Die aus Gaming stammende und mittlerweile in Deutschland lebende, international anerkannte Künstlerin Uli Aigner schuf das 800 Kilogramm schwere und 2,3 Meter hohe Monumentalgefäß in Form eines Mostkruges. Das 2017 in China angefertigte Porzellangefäß ist Teil des 2014 begonnenen Lebensprojektes „One Million“ der Künstlerin mit der Nummer 2361. Aigner hat sich als Ziel gesetzt, eine Million handgefertigte Tongefäße in den unterschiedlichsten Größen für die unterschiedlichsten Menschen anzufertigen. Auf der Website www.eine-million.com sind alle Objekte zu sehen - inklusive ihrer heutigen Standorte. Ein "trans-nationales und trans-kulturelles Kunsprojekt" wie die Künstlerin selbst sagt. "Ich schaffe damit ein weltweites künstlerisches Netzwerk, das die Auftraggeber dieser Porzellangefäße virtuell verbindet", erklärt Uli Aigner.

Der Porzellan-Krug war bereits in namhaften Museen wie dem Belvedere in Wien und dem Stadtmuseum St. Pölten ausgestellt, bevor er von der Abteilung für Kunst und Kultur des Landes NÖ angekauft wurde. Wesentlichen Anteil daran hatten Gerald Zagler, Kunstschaffender und Kurator mit Wurzeln direkt neben dem Scheibbser Keramikmuseum, und Carl Aigner, Direktor außer Dienst des NÖ Landesmuseums. Beide gaben der Künstlerin bei der Eröffnung auch die Ehre und erzählten die Geschichte des Kunstwerks (Zagler) beziehungsweise hielten die Laudatio (Aigner). Carl Aigner - nicht verwandt mit der Künstlerin - outete sich dabei aber auch als Studienkollege und langjähriger Wegbegleiter von Uli Aigner.

Und noch ein Wegbegleiter von Uli Aigner war extra aus Deutschland nach Scheibbs angereist - und das sogar an seinem Geburtstag. Der Bratscher und Komponist Klaus-Peter Werani sorgte für die musikalische Umrahmung der Feier.

Beeindruckt zeigte sich auch Landtagsabgeordneter Anton Erber, der die Ausstellung offiziell eröffnete: "Wenn man beseelt ist von einer großen Idee, geht man optimistisch in die Zukunft."

