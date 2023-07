Oberndorf an der Melk: Wenn der Ortschef 60 wird ...

So ein 60. Geburtstag gehört gefeiert – und dass die Oberndorfer feiern können, das ist bekannt. Und so waren die vergangenen Tage für Oberndorfs Bürgermeister Walter Seiberl durchaus „anstrengend“ – wenn auch in positivem Sinn. Schon am Sonntag stellten ihm seine ÖVP-Parteikollegen mit Vizebürgermeisterin Brigitte Reinhardt an der Spitze sowie die Nachbarn und die Fischerfreunde Fahnen und Geburtstagstransparente bei seinem Wohnhaus auf. Natürlich gab es als Dank eine kleine Jause und Bier vom Fass. Am Montag der Vorwoche, seinem eigentlichen Geburtstag, gratulierten die Mitarbeiterinnen des Gemeindeamts mit Amtsleiterin Monik Höbarth an der Spitze ihrem Chef. Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildete am Samstag eine große 60er-Feier beim Mostheurigen Wurzenberger, wo nicht nur die Vierkanter auftraten, sondern sich auch die Familie, Freunde, Gemeindebedienstete, Arbeitskollegen, sowie Gemeinde-, Vereins- und Feuerwehrvertreter, Nachbarsbürgermeister sowie Landtagsabgeordneter Anton Erber und Bezirkshauptmann Johann Seper einstellten, um zu gratulieren. Von den beiden Oberndorfer Feuerwehren bekam Seiberl dabei ein besonderes Geschenk. Kommandant Gerhard Aspalter (Hub-Lehen) und Stellvertreter Bernhard Hörhan (Oberndorf) überreichten ihm eine Floirani-Statue.