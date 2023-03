Überraschungsparty für Dorfmeister in Schladming

Im März 2006 hat Michaela Dorfmeister ihre Ski-Karriere nach 14 Weltcup-Saisonen beendet. Die märchenhafte Geschichte vom Weg des Großstadt-Mädels zur Doppel-Weltmeisterin- und Olympiasiegerin ist bis heute nicht wiederholt. Am Samstag feierte die Wahl-Purgstallerin ihren 50. Geburtstag.

NÖN: Wie war ihr 50. Geburtstag? Es gab ja eine große Überraschungsparty in Natur- und Wellness-Hotel Höflehner in Schladming – organisiert von ihrem Lebensgefährten Thomas Lerch und ihrer Freundin Lisi Schrenk?

Michaela Dorfmeister: Wirklich gelungen. Ich wusste ja bis zum Schluss nicht, was wir genau machen und wer aller dabei sein wird. Umso schöner war diese bunt zusammengewürfelte Runde, mit der ich meinen 50er feiern durfte. Es waren so um die 80 Leute. Da war natürlich meine Familie, meine Freunde bis hin zu ehemaligen Schulkollegen, meinem Trainer in der damaligen Skihauptschule Lilienfeld Gernot Welbich, Ski-Landesverbandspräsident Wolfgang Labenbacher und Weggefährten, die ich schon viele Jahre nicht mehr gesehen habe. Eine gute Freundin kam sogar extra aus der Schweiz angereist. Die habe ich seit der WM in St. Moritz 2017 nicht mehr gesehen. Es war wirklich eine super gelöste Stimmung.

Es gab auch eine Geburtstagstorte, die offiziell angeschnitten wurde. Wer hat diese gebacken – schon Tochter Lea? Sie will ja nach der Mittelschule eine Karriere als Konditorin und Patisserie einschlagen.

Dorfmeister: Die wir gemeinsam angeschnitten haben, kam noch von einem Konditor. Aber Lea hat mir ebenfalls eine Torte gebacken, die wir bei der Feier gleich verkostet haben. Und sie erhielt von allen großes Lob.

Sie tritt also nicht in ihre skifahrerischen Fußstapfen. Auf der Piste ist sie ja auch mehr am Snowboard unterwegs als auf Skiern?

Dorfmeister: Ja das stimmt. Aber wir genießen es, wenn wir gemeinsam Skifahren oder Boarden gehen. So waren wir etwa in den Energieferien in Schladming und werden auch in den Osterferien noch ein paar Tage Skifahren gehen.

Apropos Schladming. Hatte es mit der Geburtstagslocation etwas Besonderes auf sich? Gibt es da eine spezielle Verbindung?

Dorfmeister: Nein, überhaupt nicht. Wir sind im Sommer mal mit den Bikes vorbeigekommen. Das Hotel hat uns gefallen. Thomas und Liesi haben das dann hinter meinem Rücken organisiert.

Gab es auch ein besonderes Geschenk zum 50er?

Dorfmeister: Ja eine schöne Uhr, die man sich nicht jeden Tag leistet. Ich hab mir schon zum 40er eine schöne Uhr gegönnt, die ich jetzt zehn Jahren zu besonderen Anlässen getragen habe. Jetzt war es wieder einmal an der Zeit. So ein Luxusstück gönnt man sich nur zu ganz besonderen Anlässen. Und da haben alle Freunde mitgezahlt.

Welches Geschenk gab es von ihrem Lebensgefährten?

Dorfmeister (lacht): Eine Besteigung des Großglockners mit einem uns gut bekannten Bergführer. Ich war nämlich auch als Kind im Bauch meiner Mutter am Großglockner. Davon gibt es ein Foto. Thomas und ich sind dann schon ein paar Mal vorbeigefahren, aber bisher hat es noch nie gepasst. So gibt es jetzt zum 50er eine neue Herausforderung. Zum Glück passt die Kondition.

