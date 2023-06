Pfarre Randegg feierte 50er von Pater Thomas

Das Fronleichnamsfest und eine Hochzeit hinterließen im prächtigen Blumenschmuck der Kirche genau das richtige Ambiente, um Pater Thomas Neernakunnel zum 50. Geburtstag zu gratulieren. Michael Steinecker wählte besondere Lieder für eine freudige musikalische Gestaltung an der Orgel. Pfarrer Lagler, einst Mentor von Pater Thomas bei dessen Ankunft und Einführung in seinen Seelsorgedienst in Österreich, hielt eine beschwingt heitere Predigt. Darin leitete er vom Thema der Barmherzigkeit des Evangeliums zu Pater Thomas' Wirken in den Pfarren Reinsberg und Randegg über. Seine bescheidene Art, in der er im Zuhören unübertroffen ist, und seine wertschätzende Grundhaltung allen Menschen gegenüber haben ihn in den elf Jahren, in denen er in den erwähnten Pfarren wirkt, zu einem beliebten Priester gemacht.

Der stellvertretende Pfarrgemeinderatsobmann Erich Adelsberger würdigte Pater Thomas in einem Psalmgebet für dessen Dienst in der Verkündigung der Lehre Christi. Pater Thomas erzählte in seiner Dankesrede selbst von überwundenen Hürden, sich an unser Klima, an unsere Kost, an unsere Sprache zu gewöhnen und auch noch eine Führerscheinprüfung zu schaffen. Im anschließenden Pfarrcafé wurde noch weiter gratuliert und lange geplaudert .