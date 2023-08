Wieselburgerin klagt über Raser in der 30er-Zone

Schauplatz Neubaugasse/Zeiselgrabenstraße in Wieselburg: Hier wohnt Roswitha Fischl. In der Straße gibt es eine 30 km/h-Beschränkung. „Diese wird aber fast nie oder nur ganz, ganz selten eingehalten. Im Gegenteil hier duellieren sich sehr oft junge Burschen, die die Gefahr nicht richtig einschätzen. Jeder weiß, dass diese Straße nie von der Polizei kontrolliert oder befahren wird“, schildert die Wieselburgerin der NÖN ihre Beobachtungen. Der Straßenbereich ist kurvig, teils unübersichtlich, das Bankett zum Großteil nicht befahrbar. Außerdem gibt es es beidseitig keinen Gehsteig. „Die Raser sind eine Gefahr für Mensch und Tier“, erklärt die Dame, die zudem einen persönlichen Verlust verkraften muss. „Mein Kater King Arthur wurde leider am 24. Juli hier am Straßenrand überfahren und einfach liegen gelassen“, erzählt sie betroffen.

Noch am selben Tag hat Frau Fischl den Wieselburger Bürgermeister angerufen, um ihn über die Gefahrenquelle zu informieren. Doch sie fühlte sich nicht gehört, „denn ich und einige meiner Nachbarn haben bisher kein einziges Mal die Polizei hier kontrollieren gesehen. Hier gehen Bewohner vom Betreuten Wohnen mit ihrem Rollator spazieren und Hundebesitzer mit ihren Hunden in die naheliegende Hundezone. Was ist, wenn es statt meinem Kater einen Menschen trifft.“

„Wir machen schon was“, meint Bürgermeister Josef Leitner darauf angesprochen. Nach dem Telefonat mit Frau Fischl habe er den Kommandanten der Polizeistation Wieselburg darüber informiert und um eine vermehrte Kontrolle in diesem Bereich ersucht. Zudem wird in der nächsten Gemeinderatsitzung der Antrag über eine Geschwindigkeitsmesstafel in diesem Bereich gestellt. „Diese soll in ein paar Wochen aufgestellt werden“, sagt Leitner.

Seitens des Bezirkspolizeikommandos heißt es: „Bauartbedingt scheint die genannte Örtlichkeit nicht zum Rasen zu verleiten, was natürlich nicht heißt, dass auch auf einer Kurzstrecke manche Temposünder unterwegs sind. Wir haben diese Information an die Polizeiinspektion Wieslburg weitergeleitet. Sie wird sich des Problems annehmen und ein Bild von der Situation vor Ort machen.“