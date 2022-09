Schnell reagiert, schnell gearbeitet: Sanierung bei VS Scheibbs

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Es war in der ersten Ferienwoche, als zwei rund eineinhalb Meter lange Gesimsteile von der Volksschule-Fassade auf den Gehsteig in der Schulgasse herunterkrachten. „Zum Glück war nichts passiert und keiner wurde verletzt. Aber uns war sofort klar, dass wir hier handeln müssen. Da war Gefahr in Verzug“, schildert Bürgermeister Franz Aigner (ÖVP). Der Gehsteig in der Schulgasse und ein Teil der Fahrbahn wurden daraufhin sofort gesperrt.

Danach begann die Suche nach einer Firma, die kurzfristig und während der Ferienzeit die Sanierung der Fassade vornehmen kann. „Das war gar nicht so einfach, da die meisten Firmen ausgebucht waren“, sagt Gerhard Hengstberger vom Bauamt der Stadtgemeinde. Schließlich wurde man bei der Fima Putz & Fassade aus Mank fündig.

Die durch die Witterung der letzten 30 Jahre (da war die letzte Sanierung) teilweise schon losen Gesimsteile bei der Volksschulfassade wurden abgetragen, der Rest aufgedübelt. Auch die Verblechung wurde erneuert. „Rechtzeitig vor Schulbeginn konnten die Arbeiten abgeschlossen werden, sodass das Gerüst beim Schulbetrieb nicht mehr steht“, weiß Hengstberger. Vorerst zumindest. Denn in den nächsten Ferien könnte erneut die Volksschule eingerüstet werden. Da soll dann eine Generalsanierung der Volksschulfassade stattfinden.

