Wieselburger 11er: Montagfrüh gestartet, Montagabend ausverkauft!

Mit dem durchschlagenden Erfolg ihrer Aktion hatten selbst die Verantwortlichen des Stadtmarketings Wieselburg nicht gerechnet. „Wieselburger 11er - der Inflationsausgleich“ betitelte das Stadtmarketing die am Montag dieser Woche gestartete und eigentlich bis 1. April geplante Aktion, bei der man beim Kauf von zehn Wieselburger 10er einen elften kostenlos dazu bekam. Doch seit Montagabend ist man „ausverkauft“.

„Wir haben an sieben Verkaufsstellen 2.500 Pakete mit einem Gesamtverkaufswert von 250.000 Euro aufgelegt. Und die waren bereits nach dem ersten Tag ausverkauft. Damit konnte keiner rechnen“, schildert Stadtmarketing-Leiter Wirtschafts-Stadtrat Josef Lechner (SPÖ). Dabei war pro Person „nur“ der Kauf von maximal zehn Paketen - immerhin 1.000 Euro - möglich. Insgesamt kamen laut einer ersten Schätzung rund 500 Personen in den Genuss der Aktion.

Dass es aufgrund der Meldung „ausverkauft“ bereits am Dienstag auch erste unzufriedene Stimmen gab, versteht man beim Stadtmarketing. Allerdings müsse diese Aktion ja auch finanziert werden und das erfolgte alleine über das Stadtmarketing-Budget. „Es wird aber sicher ähnliche Folgeaktionen geben“, versicherte Lechner, der insgesamt aber den enorm positiven Effekt hervorstrich: „Wir haben mit dieser Aktion 275.000 Euro an Kaufkraft an einem Tag an Wieselburg gebunden. Das ist ein enormer Erfolg für die heimische Wirtschaft, aber auch ein Zeichen, dass Wieselburg wirklich eine Einkaufsstadt ist.“

